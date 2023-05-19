- TFF'den 19 Mayıs mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

- TFF'den 19 Mayıs mesajı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak istiklal ve istikbal mücadelesini başlatmış, bu cennet vatan için canını ortaya koyan milletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanan unutulmaz bir kahramanlık destanı yazmıştır. Tarihin altın sayfalarıyla süslü bu bağımsızlık mücadelesinin ışığı ilelebet parlayacak, şanlı bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır.

Bu anlamlı günü Cumhuriyetimizin koruyucusu ve teminatı olan genç nesillere Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan eden Ulu Önder Atatürk, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözleri ile Türk gençliğini spora teşvik etmiştir.

100. yılını kutlayan Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmanın onuru ve gurunu yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, ülkemizin yarınları olan gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Spor kültürünü benimsetme misyonumuzla daha fazla kişinin futbolla tanışabilmesi ve ülke futbolunun gelişmesi için dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.

Atatürk'ü Anma Günü olarak da kutladığımız bu tarihi günün 104. yıl dönümünde; bizlere eşsiz bir vatan bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ulusumuzun ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.