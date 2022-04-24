TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama - Haberler

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TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama

AA - Emrah Oktay - Spor
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TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan 36. hafta müsabakaları sonucunda Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselme hakkı kazandı. TFF olarak Sakaryaspor'u başarısından dolayı kutlar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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