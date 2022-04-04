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TFF'de yeni görevlendirme

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF'de yeni görevlendirme

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası ve Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Mustafa Çağlar Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası ve Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Mustafa Çağlar Başkan Vekilliği görevine getirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. Yardımcı'dan boşalan göreve ise Mustafa Çağlar getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Mustafa Çağlar, Nihat Özdemir, Spor, Haberler

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