TFF'de Kurul İsimleri Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'ndaki isimleri belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'ndaki isimleri belirledi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

Asıl üyeler

Mustafa Artuç (Başkan)

Alaaddin Varol

Mustafa Demirel

Bayram Şen

Mustafa Demirel

Bayram Şen

Esra Alan

Mehmet Erol

Prof. Dr. İlhan Üzülmez

Yedek üyeler

Bülent Savtok

Yavuz Aksoy

Bülent Ernas

Alper Tunga Çevik

Feyzi Eroğlu

İbrahim Şahinkaya

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

Asıl üyeler

Fatih Maden (Başkan)

Erkan Kıraç

Halil İbrahim Ayçiçek

Sinan Sezer

Gülşah Bostancı Bozbayındır

Doç. Dr. Selman Dursun

Yusuf Ziya Taşkan

Yedek üyeler

Necdet Budak

Mehmet Saydam

Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı

Kemal Murtezaoğlu

Av. Fetih Ahmet Alparslan

Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

Asıl üyeler

Osman Hakan Öncel (Başkan)

Mustafa Çattık

Doç. Dr. Emrah Kulaklı

Dr. Ömer Faruk Erol

Prof. Dr. Ali Paslı

Esra Hatipoğlu

Battal Yılmaz

Yedek üyeler

Mehmet Kırmızı

Kenan Kenan

Menderes Dereli

Birsen Elmas

Serdar Yiğit

Mehtap Sümer Dinç

Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

Asıl üyeler

Celal Candan(Başkan)

Mahmut Fatih Çelikbilek

Çağrı Siahtaroğlu

Nuray Ekşi

Doç. Dr. Serkan Ağar

Yedek üyeler

Enis Yeter

Ali Kemal Atçeken

Emir Serhad Seymen

Mine Arısoy

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

Asıl üyeler

Av. Serdar Ölmez (Başkan)

Mehmet Tamöz

Muaz Ergezen

Av. Bünyamin Türkmenoğlu

Ali Türker

Nevra Didem Yaşar

Orhan Aytekin

Yedek üyeler

Fatih Kabasakal

Av. Serkan Sokuluoğlu

Halis Çıtır

Doç. Dr. Hakan Yavuz

Doç. Dr. Orhan Eroğlu

Murat Ceylani Tuğrul

Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

Asıl üyeler

Dr. Zeynel Koç(Başkan)

Mustafa Arıkan (Başkan Yardımcısı)

Abdülkadir Güzeloğlu

Yalçın Madenci

Savaş Çıtak

Yasin Eker

Furkan Uysal

Yedek üyeler

Yakup Şimşek

Ahmet Temizyürek

Ayhan Durgun

Ramazan Erkut Alperen

Ömer Faruk Başer

Mustafa Akgüllü

Mehmet Doğan

TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;

Ömer Gürsoy (Başkan)

Birol Aydın

Ayhan Yıldırım

Kerim Vural

Alpaslan Erkoç

Dr. Ümran Başar

Musa Çiçek

Dr. Nalan Ayvazoğlu

Hamza Doğan karar verilmiştir." - İSTANBUL