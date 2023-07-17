TFF'de Kurul Atamaları Yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu. Atamalar arasında Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.
Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:
Tahkim Kurulu:
Asıl üyeler
Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Yedek üyeler
Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya
PFDK:
Asıl üyeler
Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan
Yedek üyeler
Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur
UÇK:
Asıl üyeler
Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz
Yedek üyeler
Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç
Etik kurulu:
Asıl üyeler
Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar
Yedek üyeler
Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy???????
Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.