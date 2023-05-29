TFF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, milletimiz bir kez daha ferasetiyle tercihini yapmış, iradesini sandığa yansıtmıştır.

Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutladığımız bu gururlu yılda, 85 milyon yurttaşımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla demokrasiye sahip çıkmış, birlik ve beraberliğini ortaya koymuştur. Kazanan ise güçlü bir demokrasi ile tüm Türkiye olmuştur. Bugün, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırmasını diliyoruz."