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TFF, Beşiktaş ve İstanbulspor'u PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve İstanbulspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, İstanbulspor'un ise usulsüz seyirci alınması nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.