TFF, Beşiktaş ve İstanbulspor'u PFDK'ye sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve İstanbulspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, İstanbulspor'un ise usulsüz seyirci alınması nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve İstanbulspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.
İstanbulspor'un ise Galatasaray maçındaki "usulsüz seyirci alınması" sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.???????
Kaynak: AA / Spor