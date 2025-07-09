TFF Başkanlığı Faaliyetleri İbra Edildi

TFF Başkanlığı Faaliyetleri İbra Edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Ayrıca, 2025-2026 bütçesi oybirliğiyle onaylandı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminin bütçesi de oybirliğiyle onaylandı ve genel kurul sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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