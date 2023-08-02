TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gençlik ve Spor Bakanı'na ziyarette bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede futbolun okullarda daha aktif bir şekilde oynanması için projeler ve diğer konular ele alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede, futbolun daha küçük yaşlardan itibaren okullarda daha aktif bir şekilde oynanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek projeler ile ilgili görüşmelerde bulunuldu. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sportif yetenek tarama çalışmalarının söz konusu projelere entegrasyonu, kadın futbolu ve amatörlerin ihtiyaç duydukları antrenman ve müsabaka tesislerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin konular, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa yapmış olduğu EURO 2032 adaylık başvurusu, kulüplere Spor Toto ve İddaa üzerinden ödenen paylarda olumlu güncelleme yapılması gibi konular gündeme getirildi.Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a A Milli Takım forması takdim etti.