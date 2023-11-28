Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkan nezdinde başta Milli Takımımız olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA