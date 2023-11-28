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TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaret hakkında açıklamalarda bulunarak başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkan nezdinde başta Milli Takımımız olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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