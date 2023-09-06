TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret eden Başkan Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri depremin Güneydoğu Anadolu Bölgesine ve futboluna etkileri, sponsorluk faaliyetleri gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Başkan Yardımcısı Mesut Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi İstanbul İstinye'de bulunan TFF tesislerinde ziyaret ederek gündemle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Büyükekşi ziyaretin ardından Başkan Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerine üzerinde isimleri yazılı olan A Milli Takımına ait birer forma hediye etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Celal Kadooğlu "Ülkemizin uzun yıllar ihracatının gelişmesinde önemli görevler üstlenerek TİM Başkanı olarak başarılı hizmetler gerçekleştiren Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarakta bundan sonraki süreçte Türk futbolunun gelişmesi ve kalkınmasında büyük hizmetlere imza atacağına olan inancımız sonsuzdur. Sayın Büyükekşi'yi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Gerçekleşen görüşmede depremin Güneydoğu Anadolu Bölgesine ve futboluna etkileri, sponsorluk faaliyetleri gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduk. Önümüzdeki süreçte Türk futbolunun daha iyi noktalara ulaşacağına olan inancımız sonsuzdur. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bu önemli görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP