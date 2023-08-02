TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya A Milli Takım forması takdim etti. Görüşmenin sonrasında Başkan Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı ve Eski PFDK Başkanı Mehmet Sağlam'ı da makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'a A Milli Takım forması hediye etti. - İSTANBUL