TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Aleksander Ceferin ile Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı ifade edildi.

İtalya ile ortak ev sahipliğinde yapılacak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aleksander Ceferin, Başkan Büyükekşi ile beraber diğer UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimallerini değerlendirdi.

Başkan Büyükekşi: "Ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İstanbul'da UEFA Başkanı Ceferin ile özel bir görüşme gerçekleştirdik. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini, ilgili bakanlıklarımızın sorumluluk alanlarıyla ilgili ciddiyetle sürdürdükleri planlamalarını UEFA ile paylaştık. Geçen hafta TFF olarak ev sahipliği yaptığımız ve UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ile Süper Lig kulüplerimizin yetkililerinin katıldığı Avrupa kupalarının yeni formatına dair bilgilendirme toplantısının sonuçlarını değerlendirdik. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili son hazırlıkları gözden geçirdik. EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık" diye konuştu.

Ceferin, Macaristan - Türkiye hazırlık maçını tribünden izleyecek

Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel müsabakayı Puskas Arena'da beraber izleyecekleri ifade edildi. - İSTANBUL