Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa finali ve gelecekteki işbirlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Suudi Arabistan ile 5 yıllık Süper Kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması ile ilgili, "Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" başlıklı panel gerçekleştirildi. FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary, İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravine'nin konuk olduğu panelde sporun, ülkelerin ekonomileri ve kültürleri arasında oluşturduğu güçlü bağlar ele alındı. Panelde konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyada en çok sevilen spor dalı olan futbolun milyarlarca seyircisi var. Geçtiğimiz dönem Katar'da yapılan ve başarılı geçen bir dünya kupası organizasyonu oldu. Biz de bu şampiyona öncesinde dostluk amaçlı ülkelerin birbirine yakınlaşması açısından süper kupa maçını Katar'da oynadık" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan ile 5 yıllık Süper Kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşüyoruz"

Suudi Arabistan'ın son dönemlerde futbola çok büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında dünya kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanındayız. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da kral kupası maçlarıyla yapıyor" diye konuştu.

"Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi"

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Süper Kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini aktaran Büyükekşi, "Dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurtdışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL