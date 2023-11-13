TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenlemeyi planlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı. Büyükekşi ayrıca, Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğini ve kulüplerin şirketleşmesine önem verdiklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında dünya kupası için başvurularını yaptılar. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)- Türkiye Ekonomik Forumu'nda "Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yönetici Spor Yapımcısı ve Sunucusu Ahmad Sondos'un yaptığı, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary, İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravine'nin konuk olduğu panelde sporun, ülkelerin ekonomileri ve kültürleri arasında oluşturduğu güçlü bağlar masaya yatırıldı. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbolun son derece etkili olduğunu o yüzden ülkelerin tanıtımı açısından da bu etkinin büyük önem kazandığını ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyada en çok sevilen spor dalı olan futbolun milyarlarca seyircisi var. Geçtiğimiz dönem Katar'da yapılan ve başarılı geçen bir dünya kupası organizasyonu oldu. Biz de bu şampiyona öncesinde dostluk amaçlı ülkelerin birbirine yakınlaşması açısından süper kupa maçını Katar'da oynadık" diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ ÇÜNKÜ DÜNYANIN GÖZÜ ORADA"

Suudi Arabistan'ın futbola çok büyük yatırım yaptığını kaydeden Büyükekşi, "Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında dünya kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da kral kupası maçlarıyla yapıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100'ÜNCÜ YILI KUTLAMALARINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERMİŞ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak süper kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında süper ligin 6'ncı sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurtdışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz" dedi.

2032'DE İTALYA İLE ORTAK AVRUPA ŞAMPİYONASI ORGANİZASYONU

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için altyapının yeterli olduğunu aktaran Büyükekşi, "Tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Antalya, Alanya, Bolu ve Afyon gibi birçok şehrimize tüm dünyadan kamp yapmak için futbolcular geliyor. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak olarak Türkiye'de düzenleyeceğiz. Altyapımız, otellerimiz hazır, biz de bu 9 yıl içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncesinde biz bu etkinliği yapacağımız için büyük bir avantajımız olacak. Bu organizasyonlardaki eksiklikleri de görerek iş birliğiyle başarılı bir organizasyon yapılacağına inanıyorum. Suudi Arabistan ile güvenlik, inşaat gibi pek çok konuda iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

Kulüplerin şirketleşip kurumsallaşmasını önemsediklerini ifade eden Büyükekşi, "Özellikle Fransa, ABD ve İngiltere'de birçok kulübe yabancı yatırımcılar yatırım yapmış durumda. Türkiye'de de Göztepe ile bir ilk başlamış oldu. Bu konuyu önemsiyoruz" şeklinde konuştu.