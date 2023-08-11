TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de Rakibe Saygı Çağrısı Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda rakibe saygının ve yüksek rekabetin ön plana çıkmasının liglerin marka değerini arttıracağını aktardı.

TFF Başkanı Büyükekşi, federasyondan yaptığı yazılı açıklama ile 2023-2024 sezonu öncesinde Türk futbol ailesine çağrıda bulundu. Büyükekşi, "2023-2024 futbol sezonunu açıyor olmanın coşkusunu yaşıyoruz. Her şeyden önce yeni sezonun tüm futbolcular, hakemler, antrenörler, teknik direktörler, kulüp başkanları, yöneticiler ve tüm futbolseverler için sağlıkla ve dünyanın en sevilen oyununun güzelliklerinin ön planda olduğu bir atmosferde geçmesini dilerim" dedi.

FUTBOLUN PAYDAŞLARINA RAKİBE VE HAKEMLERE SAYGI ÇAĞRISI

Toplumu kin ve nefrete yönelten söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolcuların, takım kaptanlarının, teknik direktörlerin, kulüp başkan ve yöneticilerinin de bu sezon başından itibaren rakiplerine ve hakemlere karşı saygılı ve centilmen bir tutum içinde olmalarını rica ediyorum. Toplumu kin ve nefrete yönelten söylemlerden ve hareketlerden kaçınılması hepimizin yararınadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir'. Hiçbirimiz çocuklarımızın stadyumlarda küfür, kötü tezahürat ve şiddet eylemlerine şahitlik ederek büyümesini istemeyiz. Bu anlayışla, yeni sezonda futbolun tüm paydaşlarının cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı çerçevesinde geçmesi için ellerinden gelen maksimum gayreti göstereceklerine inanıyorum. Unutmayalım ki fair-play çerçevesinde centilmenliğin, rakibe saygının ve yüksek rekabetin ön plana çıkması liglerimizin marka değerini arttıracaktır."

Bu sezon futbol coşkusunun yaşandığı ve yaşatıldığı bir yıl olmasını dileyen Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Tribünlerimizde çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek tüm futbolseverlerin huzur içinde, sevinçlerin paylaşılarak çoğaldığı, hüzünlerin, acıların hiç yaşanmadığı, hoşgörü, saygı ve sevgi çerçevesinde futbol coşkusunun yaşandığı ve yaşatıldığı bir sezon temenni ederim. Yeni sezonda küfürsüz, kötü tezahüratların olmadığı ve şiddet olaylarının yaşanmadığı bir futbol atmosferi yaratabilmek özel bir önem verdiğimiz konulardan biri olacak. Huzur ve coşku içinde maç izlemek isteyen tüm futbolseverlerin yanında olacağız. Bizim kültürümüzde büyüklerin, çocukların, kadınların yanında küfür edilmez. Kültürümüzün kalıcı değerlerinden biri olan saygıya büyük önem vereceğiz. Bu yüzden yeni sezonda küfür etme, ettirme diyeceğiz."