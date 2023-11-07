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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Son zamanlarda, ortak problemlerimize olması gereken eleştirilerin üslubu artıp, odağı ve dozu değişince ve de bu...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Son zamanlarda, ortak problemlerimize olması gereken eleştirilerin üslubu artıp, odağı ve dozu değişince ve de bu eleştirilerin odağı TFF olunca ilk günden bu yana söylediğimiz şeffaf bir anlayış adına, bundan sonra her 15 günde bir sizinle buluşacağız."