Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden Başkan Büyükekşi imzasıyla paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, Mübarek Ramazan ayında Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyamızın kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Milli Takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık.

Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve Milli Takımlar antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu anlamlı organizasyonda başta çocuklarımız olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çok değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bu duygularla idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk Futbol Ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title