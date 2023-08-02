TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükekşi, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TFF'den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Mustafa Artuç'un ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Büyükekşi, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi." ifadeleri yer aldı.

Ziyaretin ardından Başkan Büyükekşi, merhum Mustafa Artuç'un ailesine A Milli Takım forması takdim etti.