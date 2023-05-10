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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mersin Erdemli Tesisleri'ni inceleme yaptı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mersin Erdemli Tesisleri'ni inceleme yaptı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Erdemli Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Erdemli Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Büyükekşi'ye, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de eşlik ettiği belirtildi.

Mehmet Büyükekşi, tesisin son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonunda çalışmalarını burada sürdürecek. Takımımızın antrenmanlarını gerçekleştirmesi için Türkiye Futbol Federasyonu olarak yaptıracağımız saha için uygun alan tespit edildi ve çalışmaları sürüyor. Yeni sezona yetiştirmek için gereken desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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