TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyarette bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükekşi, ziyarette Vali Gül'e teşekkür etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, haziran ayında göreve başlayan İstanbul Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, valilik makamındaki ziyarette Büyükekşi'ye yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Müslüm Özmen ve Ali Düşmez ile hukuk danışmanı Tarkan Erdal eşlik etti.

Başkan Mehmet Büyükekşi hem misafirperverliği hem de İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finali dönemindeki destekleri için İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, Vali Gül'e başarılı çalışmalarının devamını dileyerek İstanbul'u simgeleyen 34 numaralı A Milli Takım forması takdim etti.