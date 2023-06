A Milli Futbol Takımı Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin iki maçta altı puan almak olduğunu ve yolun yarısını geçtiklerini belirten Başkan Büyükekşi, "Öncelikle milli takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten beklediğimizden daha zor bir maç oldu. Maalesef son dakikalarda öldük öldük dirildik. Son golü yiyince moralimiz bozuldu ama son anda Allah'a çok şükür İrfan Can bizi önümüzdeki süreç için ümitlendirdi. Çünkü bir yandan Galler maçına bakıyorduk. Onlar sahasında 4-2 kaybetti. İrfan Can golü atınca kötü duygulardan kurtulduk. Ben de çok heyecanlıyım çünkü biz de kendimizi kaybettik golü yiyince. Hoca içeride aynı şekilde. İnanınca, azmedince bizim çocuklar başa baş mücadele etti. Rakip takımın boyu çok uzun. Her hava topu mücadelesinde kalemizde tehlike yarattılar. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ülkemize büyük bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın milli takım taraftarlığı konusunda önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Milli takımımızın sosyal medya hesaplarını yeniden canlandırdık. Bütün vatandaşlarımızı bu hesapları takip etmeye çağırıyorum. Önümüzde pazartesi günü Galler maçı var. Hedefimiz, iki maçı kazanıp altı puan almaktı. Yolun yarısını bitirdik. Galler maçını da galip bitirirsek liderlik konusunda ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma konusunda emin adımlar atmış olacağız. Türk halkı da bunu hak ediyor. Herkesi, Samsun'da bir galibiyet almaya bekliyorum" diye konuştu.