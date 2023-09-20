TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görüşmesi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da yaptığı görüşme sona erdi. TFF'nin Kuntz ile ilgili kararını resmi siteden açıklaması bekleniyor.

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da yaptığı görüşme sona erdi.

TFF, geçtiğimiz gün sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmişti. Bugün gerçekleştirilen toplantı da az önce sona erdi. Federasyonun Kuntz ile ilgili kararını resmi siteden açıklaması bekleniyor.