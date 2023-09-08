TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takımın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu elemelerinde Ermenistan ile oynayacağı maç için Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

A Milli Takımın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu elemelerinde Ermenistan ile oynayacağı maç için Eskişehir'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Ziyarete, TFF yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Mustafa Eröğüt, Cengiz Erdem ve M. Taha Güvendi ile Genel Sekreter Yardımcısı Eren Yeşilyurt da katıldı.

TFF Başkanı Büyükekşi, Eskişehir'de milli maç atmosferinin heyecan verici olduğunu belirtip, karşılaşma öncesi yapılan hazırlıklara verdiği destekler nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür ederek, A Milli Takım forması takdim etti.

Büyükerşen de Milli Takımı Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, nazik ziyaret için teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.