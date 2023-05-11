TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Karbel Karaköprü Belediyespor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı ziyaretleri kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'u ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can'ın da katıldığı ziyarette kulüp hakkında bilgi alan Başkan Büyükekşi, futbolcular ile de bir araya geldi.

Mehmet Büyükekşi, TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Karbel Karaköprü Belediyespor'a 2. Lig'e yükselme yolunda başarı diledi.