TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Engelliler Haftası mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, "Futbolcularımızın gösterdiği bu azim ve başarılar engelli futbolunda 'En iyi ülke' olma iddiamızı kararlılıkla sürdürmemizde bizim için büyük bir motivasyon kaynağı ve itici...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, "Futbolcularımızın gösterdiği bu azim ve başarılar engelli futbolunda 'En iyi ülke' olma iddiamızı kararlılıkla sürdürmemizde bizim için büyük bir motivasyon kaynağı ve itici güç olmaktadır" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Engelliler Haftası nedeniyle TFF resmi internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın tüm sporcularımız ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için vesile olmasını, zihinlerdeki ön yargıları kaldırmak ve engelli bireylerin haklarını daha ileriye taşımak için toplumsal farkındalık oluşturmak adına fırsat olmasını temenni ediyorum. Futbol Federasyonu olarak gösterdikleri müthiş azim ve mücadeleyle topluma örnek olan engelli sporcularımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Futbolun ayırt etmeksizin 7'den 70'e herkese ulaştırılması ve futbol oynatma misyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla 17 yıldır engelli futbolunun en büyük destekçilerinden biri olduk.

2006 yılında TFF bünyesinde oluşturulan Engelliler Koordinasyon Kurulu; FIFA ve UEFA'ya bağlı ülkeler arasında ilk ve tek olarak hizmetini sürdürmektedir. Kurulumuz; Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular Federasyonları ile iş birliği içinde 17 yıldır etkin çalışmalar ve organizasyonlar yürütmektedir. TFF, her geçen yıl artan desteğinin yanı sıra birçok alanda da bu federasyonlarımızla stratejik ortaklık ve iş birliği yapmaktadır.

TFF'nin iş birliği, sponsorluk, iletişim ortaklığı ve desteğinin ardından Down Sendromlular, İşitme Engelliler, Sesi Görenler (Görme Engelliler) ve Ampute Milli Takımlarımız büyük bir ivme kazanmış, ay yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ile uluslararası arenada benzersiz başarılara imza atmışlardır. Futbolcularımızın gösterdiği bu azim ve başarılar engelli futbolunda 'En iyi ülke' olma iddiamızı kararlılıkla sürdürmemizde bizim için büyük bir motivasyon kaynağı ve itici güç olmaktadır. TFF engelli sporunun olmazsa olmazı olan "sevgisini" de katarak tüm çalışanlarıyla birlikte maddi ve manevi olarak da sporcularımızın yanında yer almaya devam ederken, her geçen gün yükselen engelli futbolumuz, toplumumuzdan da büyük ilgi, sevgi ve destek görüyor.

Son olarak Ampute Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde yapılan ve toplam 80 karşılaşmanın 76'sının Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizde oynandığı, 24 ülkeden 360 sporcunun katıldığı 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Engelli futbolcularımızın, federasyonumuzun ve halkımızın da verdiği destekle bu başarılarına yenilerini ekleyeceğine yürekten inanıyorum. TFF olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde olacağımızı ve kendilerine desteğimizin artarak süreceğini ifade etmekten kıvanç ve onur duyuyorum. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımız ve sporcu kardeşlerimiz için Engelliler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - İSTANBUL