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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bayram mesajı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bayram mesajı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanı Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyük Ekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ekşi'nin bayram mesajı şöyle:

"Ramazan Bayramı'nın tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini, özellikle futbol camiası açısından da Türk futboluna hayırlara vesile olmasını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı Spor Haberler

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