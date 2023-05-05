TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ALG Spor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ALG Spor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi, kulübün sorunlarını dinleyerek kadın futbolunun ülkedeki gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ALG Spor'u Gaziantep'te bulunan tesislerinde ziyaret etti.

Ülkemizi geçtiğimiz yıl UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Turu'nda temsil eden ve Kadın A Milli Futbol Takımımıza 5 oyuncu kazandıran ALG Spor'un futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Büyükekşi, kulübün sorunlarını dinledi ve kadın futbolunun ülkemizdeki gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.