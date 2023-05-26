TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, akademi ziyaretlerini sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı akademileri projesi kapsamında kulüp akademileri ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerden biri de TFF 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK'ye yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı akademileri projesi kapsamında kulüp akademileri ziyaretlerini sürdürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre başkan Büyükekşi, TFF 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK ile ziyaretlerine devam etti.

Ziyaret, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz ve kulüp başkan yardımcısı Fazıl Alagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Cantürk Alagöz, Büyükekşi'ye sırtında adının yazdığı şampiyonluk forması hediye etti.