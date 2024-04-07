TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, mali genel kurulu seçimli genel kurul olarak yapacak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
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