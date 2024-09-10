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TFF Başkanı İzmir'de İZVAK'ı ziyaret etti

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta dün Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı 3-1 yendiği maç öncesi İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kentte kulüpler arasındaki dayanışmayı örnek gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta dün Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı 3-1 yendiği maç öncesi İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kentte kulüpler arasındaki dayanışmayı örnek gösterdi. Hacıosmanoğlu, ziyarette İzmir kulüplerinin başkanları, kulüp temsilcileri ve İZVAK yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'da ziyarette yer aldı. Toplantıya ev sahipliği yapan İZVAK Başkanı Ali Erten, Hacıosmanoğlu'na İzmir kulüplerine ilişkin kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Ali Erten ve Başkan Vekili Talat Papatya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, "İZVAK çatısı altındaki İzmir kulüpleri olarak sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir kulüpleri, şanlı tarihleri ve büyük taraftarları ile derin bir futbol kültürüne sahiptir. İzmir kulüpleri olarak sahada sportif anlamda rakibiz, ancak saha dışında dostuz. İşbirliği ve dayanışma içindeyiz. Bu konuda kulüplerimizle birlikte tüm ülkeye örnek olacak bir yapı geliştirdik. İzmir, Türkiye profesyonel futbol liglerinde İstanbul'dan sonra en çok kulüple temsil edilen şehirdir. Profesyonel futbol liglerinde 10 takımımız var. Sorunlarımızı ilk ağızdan size aktarma fırsatı bulduk" dediler.

Kulüp başkan ve temsilcileri ile İZVAK yöneticilerinin soru ve görüşlerini dinleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Burada tüm İzmir kulüplerinin bir arada, aynı çatı altında oluşu çok değerli. Keşke bu örneği Türkiye geneline de yayabilsek, uygulayabilsek. Seçim dönemi geride kaldı. Artık işimize bakıyoruz. Takımlarımız, 90 dakika içinde birbirine rakip, ama 90 dakika dışında herkes ortak. Bu işe böyle bakmalıyız. Futbolun marka değerini ancak böyle arttırabiliriz. Artık hep birlikte sorunları çözmeye odaklanmalıyız" diye konuştu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü'nü de ziyaret ederek yeşil-kırmızılıların Mavişehir'de kulübe tahsis edilen arazide yapmayı planladığı altyapı tesisleriyle ilgili bilgi almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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