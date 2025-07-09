TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İbra Edildi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İbra Edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla onaylandı. Genel kurulda, 2024-2025 bütçesi de kabul edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Olağan mali genel kurulunda, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi. 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminin bütçesi de onaylandıktan sonra genel kurul sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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