TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor maçını taraftarlarla birlikte izledi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, taraftarı selamlayarak birlikte maç izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaladı ile birlikte önce taraftarları selamladı. Hacıosmanoğlu, daha sonra protokol tribünü yerine taraftarların arasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor maçını izledi. - DİYARBAKIR