Üye Girişi
Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı UEFA organizasyonları ve iş birliği projeleri ele alındı.

2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

Toplantıda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu bir kez daha tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi. Türkiye'nin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunularak, yeni UEFA organizasyonlarının ülkemizde gerçekleştirilme ihtimalleri üzerine konuşuldu.

İçinde bulunduğu bölgenin lideri olduğu dile getirilen Türkiye'de bir UEFA ofisinin açılması da toplantı gündeminde yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu 10 Eylül'de UEFA'nın Nyon'daki genel merkezine davet ederken, yakın zamanda İstanbul'da da tekrar bir araya gelmek üzere randevulaşıldı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin'e hem üzerinde kendi isminin yazılı olduğu, hem de kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ait ve tüm takım tarafından imzalanmış birer A Milli Takım forması takdim ederken, Ceferin de Başkan Hacıosmanoğlu'na 2024 UEFA Süper Kupa müsabakasında kullanılacak olan topu hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa istanbul Türkiye Polonya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Şampiyonlar Ligi'ni aldı mı 2024? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, tedavisi nasıl yapılır? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği bulaşma yolları nelerdir, nasıl bulaşır? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, ölüm oranı ne? Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Fenerbahçe UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-ATALANTA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nereden izlenir? Lookman oynuyor mu? Real Madrid Atalanta maçı ilk 11'de Lookman var mı, kadroda mı? ARDA GÜLER oynuyor mu, Arda Güler neden yok, sakat mı? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı ilk 11'de Arda Güler var mı, kadroda mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Atalanta maçı ne maçı?
title