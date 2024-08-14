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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

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2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Görüşmede, UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilme ihtimalleri ve iş birliği projeleri değerlendirildi.

2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

Toplantıda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu bir kez daha tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi. Ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunularak, yeni UEFA organizasyonlarının ülkemizde gerçekleştirilme ihtimalleri üzerine konuşuldu.

İçinde bulunduğu bölgenin lideri olduğu dile getirilen ülkemizde bir UEFA ofisinin açılması da toplantı gündeminde yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu 10 Eylül'de UEFA'nın Nyon'daki genel merkezine davet ederken, yakın zamanda İstanbul'da da tekrar bir araya gelmek üzere randevulaşıldı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin'e hem üzerinde kendi isminin yazılı olduğu, hem de kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ait ve tüm takım tarafından imzalanmış birer A Milli Takım forması takdim ederken, Ceferin de Başkan Hacıosmanoğlu'na 2024 UEFA Süper Kupa müsabakasında kullanılacak olan topu hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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