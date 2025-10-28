TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Hakemler Üzerine Bahis Açıklaması Soruşturma Başlattı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun '371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' konusundaki konuşmasına ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun,

'371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki açıklamasından sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da basın açıklaması yapılmış olup, ortaya çıkan lüzum üzerine bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tekrar açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. İddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından yürütülen soruşturma; Türk futbolunun yurtiçinde ve yurtdışında daha başarılı ve sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içermektedir. Ülkemiz futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele kadar her kategoride mücadele eden tüm takımlar, futbolcular, hakemler ve üst kuruluşlar bir bütünün parçası olup, bu soruşturmanın mahiyeti gereği soruşturmada yer alma ihtimallerine binaen özellikle lekelenmeme hakkı doğrultusunda tüm unsurlar hakkında çok kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılan yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları, bu siteler üzerinden bahis oynanma durumlarına dair veriler ve tanık beyanları temin edilmiştir; edilmektedir. Takdir olunmalıdır ki, en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belirli bir zaman almakta ve yoğun bir mesai gerektirmektedir. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti yapılacak ve haklarında adli anlamda gereğine tevessül edilecektir. Soruşturmaya konu futbol liglerimizi oluşturan futbolcu, hakem gibi kişiler ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurumların nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında; devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gerektiği açıktır. Bu süreçte kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi; soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam ettiği, ortaya çıkacak güncel bilgilerin ise ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.