Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk futbolunun potansiyeline vurgu yaparak 2026 yılı için umut ve hedefler belirledi. Hacıosmanoğlu, adalet ve birlik çağrısı yaparak başarıların devam etmesini temenni etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda Hacıosmanoğlu, sevinç ve üzüntüleriyle geride kalan bir yılın muhasebesini yaparak yeni hedef ve umutlarla 2026 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yeni yılın başta futbol ailemiz olmak üzere ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum. Gençlerimiz ve ailelerin umutlarını, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren futbol, ülkemizin uluslararası arenada en etkili ifade araçlarından biri. Genç nüfus potansiyelimiz, tamamlanmış tesislerimiz, yeni yapılan ve yeniden düzenlenen stadyumlarımızla önde gelen futbol ülkelerinden biriyiz. Bu potansiyelimizi, planlı bir gelişim anlayışıyla elit futbol seviyesine taşımak ve geleceğin yıldızlarının bu topraklardan çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler, kırmızı çizgimiz ülkemiz ve milletimiz için kutsal addettiğimiz bu görevi yerine getirme kararlılığında, tüm kulüplerimizle, antrenörlerimizle, gençlerimizle, futbol gönüllüleri ve destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, ülkeye ve Türk futboluna hizmet için çıktıkları yolda temel ilkelerinin adalet olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Adaletin, iyiliğin ve hoşgörünün temsilcisi bir inancın ve milletin mensupları olarak, bu değerler her zaman yolumuzu aydınlattı; bundan sonra da rehberimiz olmaya devam edecek.Yeni yılda milli takımlarımızı ve kulüplerimizi önemli sınavlar bekliyor. Tarihin en iyi jenerasyonlarından birine sahip A Milli Takımı'mızın, Dünya Kupası bileti alması önceliğimiz olacak. Ay-yıldızlılarımız, play-off'lardan alnının akıyla çıkarak 24 yıllık özlemimizi sonlandıracaktır. Kadın A Milli Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri oynayacak. Ümit Milli Takımı'mız da Avrupa Şampiyonası yolunda son viraja girecek. Milli takımlarımızın hedeflerine ulaşacağına gönülden inanıyorum."

Geleceğe yönelik ortak temennilerinden birinin de kulüplerin Avrupa kupalarında başarılarına yenilerini eklemesi olduğunu aktaran Hacıosmanoğlu, "Her alanda giderek büyüyen futbol dünyasına yön veren ülkelerden biri haline gelmek, futbol markamızı güçlendirmek için kulüplerimizin alacağı puanlar büyük önem taşımaktadır. İnşallah kulüplerimizin elde edeceği iyi sonuçlar ve ülke puanına sağlayacağı katkılarla ilerleyen yıllarda Avrupa kupalarına daha fazla takımla katılma hakkı elde edeceğiz. Futbolumuzun güçlenmesi, yarınlara daha umutlu bakabilmemiz için geride bıraktığımız yılda ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla değerli anlaşmalara imza attık. Türk futbolunun potansiyeline inanan, her zaman verdikleri güçlü destekle katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde yeni yıl mesajını tamamladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...