TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacıosmanoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı, yardımlaşma ve fedakarlık bağlarının güçlendiği Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik, beraberliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı bayramlarımız; toplumdaki huzuru artırırken, kardeşlik bilincimizin yenilenmesine vesile olur, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirir. Bu mübarek günlerin ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor; futbol ailemiz, aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."