TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Hakemler Üzerine Bahis Açıklaması

Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, üst klasman ve klasman hakemleri hakkında yapılan bahis keşiflerini açıklayarak, birçok hakem hakkında ciddi iddialarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
