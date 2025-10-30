Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Bahis Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmalarıyla ilgili kararlı tutumlarını vurguladı ve menfaatler doğrultusunda hesaplaşmalara izin vermeyeceklerini belirtti. Hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular bulunduğunu ve temiz bir futbol geleceği için mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili futbolun her kademesinde mücadelelerine devam edeceklerini ancak bu mücadeleyi menfaatler doğrultusunda hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı da sessiz kalmayacaklarını söyledi.

TFF'nin sitesinden Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu imzasıyla paylaşılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız günden bu yana, Türk futbolunun her alanında adil, şeffaf ve kararlı bir tutum sergilediğimizi birçok kez ifade ettik. Bu anlayıştan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir.

Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde, bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir.

Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır.

Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır.

Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin devam edecek. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim.

Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız.

Futbol paydaşlarımızdan gelen açıklamaları da dikkatle takip etmekteyiz. Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız.

Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur.

Ayrıca şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Tüm futbol ailemizden hem bu hakem kardeşlerimize destek olmalarını hem de temiz futbol mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan hakem kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız.

Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin.

Türk futbolunu hepimizin özlediği ve hak ettiği seviyeye taşımak amacıyla, tüm futbol camiamızın birliğini, dayanışmasını ve kararlı desteklerini bekliyor; birlikte daha güçlü, daha adil ve daha temiz bir futbol geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.