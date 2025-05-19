TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda milli mücadelenin yokluklar içinde millet tarafından canı pahasına verildiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "19 Mayıs 1919, pranga vurulmak istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. İstikbal mücadelesini yokluklar içerisinde canı pahasına veren milletimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; tarihe bir kez daha 'yenilmez' olarak geçmiştir. Milli iradenin rehberliğinde yeniden kurulan ülkemiz, güçlü bir devlet olarak tarihteki yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün gençlere güvenine dikkati çeken Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk, açtığı meclisi çocuklara; 'Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' sözleriyle de bu günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan ederek onlara olan güvenini göstermiştir. İstiklal mücadelemizin temellerinin atıldığı bu kıymetli günde, başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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