TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Milli Takımı Tebrik Etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldiği müsabakanın ardından soyunma odasına inerek Ay-Yıldızlıları tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları galibiyetten ötürü A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcularımızı teker teker kutlayan Başkan Hacıosmanoğlu, bundan sonraki karşılaşmalar için başarı dileklerini iletirken; Ay-Yıldızlılarımız da vermiş oldukları destekten ötürü Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür etti" ifadeleri yer aldı.