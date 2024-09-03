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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı ile bir araya gelerek yemek yedi ve konuşma yaptı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Futbol Takımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde organize edilen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın da katıldığı etkinlikte futbolcularla tek tek tokalaştı ve yemek öncesinde kendilerine hitaben bir konuşma yaptı. Hacıosmanoğlu, yemek esnasında da A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir süre sohbet etti.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: EL ELE VERELİM VE HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM İSTİYORUZ

Yemek öncesinde yaptığı konuşmada millilere başarı dileklerini ileten Başkan Hacıosmanoğlu, "Gençken seyrettiğimiz milli maçlarımızda rakiplerimiz lejyoner oyunculardan oluşuyordu. Bugün bizim milli takımımız da, çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyuncularımızdan oluşuyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım istiyoruz. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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