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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Manisa FK'nın tesisine girmek için hendekten atladı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa Futbol Kulübü'nün tesisine girmek için hendekten atladı. Hacıosmanoğlu, tesis etrafında sürdürülen kazı çalışmaları nedeniyle zorlu bir giriş yapmak zorunda kaldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Manisa FK'nın tesisine girmek için hendekten atladı

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maç için geldiği Ege'de kulüpleri ziyaret ediyor. Hacıosmanoğlu, ilk olarak geldiği Ege'nin 1'inci Lig'deki tek temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün Fikri Bayrıl Tesisleri'ne tesis etrafında sürdürülen kazı çalışmaları nedeniyle hendekten atlayarak girebildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart'ta göreve gelen yeni yönetimiyle arasındaki gerginlik süren siyah-beyazlı kulüp, sembolik kirayla kullandığı iki tesisten çıkarılırken, kira sözleşmesi mahkemelik olan Fikri Bayrıl Tesisleri'nin ise su saati kaçak kullanım iddiasıyla belediye ekiplerince sökülüp, etrafı iş makineleriyle kazıldı.

Manisa FK'nın konakladığı ve antrenmanlarını sürdürdüğü Fikri Bayrıl Spor Tesisi'ne ziyarette bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tesis etrafında sürdürülen altyapı çalışmalarından dolayı hendekten atlayarak tesise girdi. Hacıosmanoğlu, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetimiyle tesiste bir araya geldi. Kendisinin sürdüğü otomobiliyle tesis önüne gelen Hacıosmanoğlu'na TFF yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Manisa FK'nın da eski başkanı olan Mevlüt Aktan da eşlik etti. Başkan Hacıosmanoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin tesis etrafında sürdürdüğü altyapı çalışmalarından dolayı hendek üzerinden atlayarak tesise girdi.

Daha sonra Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan'ın çiçek takdim ettiği Hacıosmanoğlu, kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Engellerin üzerinden atlayarak geldik. Bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de konuşacağım. Bu ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış-kardeşlik futbolu iklime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Görüntüler çok çirkin görüntüler. Biz de yetkililerle bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız" diye konuştu. Manisa kulübünde Mevlüt Aktan'ın Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimine girmesi sonrası eşi Yasemin Buket Aktan başkan olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Manisa Futbol

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