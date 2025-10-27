Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hakemlerin Bahis Hesaplarını Açıkladı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz bir geleceğe taşımak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Başkan Hacıosmanoğlu, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tüm futbol ailesiyle birlikte mücadele edersek futbolu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Ulu Önder Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."

"Ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor"

Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için bütün unsurlarla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçildiğimiz günden bu yana yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz olmadı. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor. Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil. Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

"Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam"

Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlaklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500
