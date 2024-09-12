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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Dünya Kupası'nda tamamlayacağız'

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptığını ve Dünya Kupası'nda tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, Teknik Direktör Vincenzo Montella da Avrupa Şampiyonası deneyimini anlattı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptı, yarım kalmış işimizi hocamızla beraber Amerika'ya gidip inşallah Dünya Kupası'nda tamamlayacağız" dedi.

İstanbul'da bir etkinliğe katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptı, yarım kalmış işimizi hocamızla beraber Amerika'ya gidip inşallah Dünya Kupası'nda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

VINCENZO MONTELLA: AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇOK EĞLENCELİYDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Avrupa ve dünya şampiyonasına futbolcu olarak katıldım ama teknik adam olarak bulunmak da bambaşkaydı. Mandela'nın söylediği bir şey okumuştum, spor dünyayı birleştirme gücüne sahip. Spor bir ihtiyaç, halkları bilmeden birleştiriyor. Gençlere ulaşmanın da en kısa yolu. Avrupa Şampiyonası çok eğlenceliydi, acı da çektik, ağladık da ama hiç pişmanlık yaşamadık. EURO 2024'te her an birlik olmuş bir takım izledik. Bu teknik direktör olarak benim için büyük gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

Montella, şunları kaydetti:

"Yargılanacağınızı bildiğiniz zaman tamamen kendiniz olmak kolay değildir, bu benim karakterimi de yansıtıyor ama profesyonel olarak yargılandığınız, eleştiriler aldığınız zaman içine kapalı bir insanım diyebiliriz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kamuya açık ortamlarda çok kendim olamıyorum. Rahat olduğumuz zaman kendim olabiliyorum. İtalya ile Türkiye arasında çok benzerlik görüyorum. Napoli yakınlarında küçük bir köyde büyüdüm. Türkiye, çok tutkulu, duyguların yoğun olduğu bazen çocukluğumda yaşadığım ortamdan pek farklı değil. Kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Türkiye'de beğendiğim yeri söylemem gerekirse Kapadokya beni çok heyecanlandırıyor, çok farklı duygular hissediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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