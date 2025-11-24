TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Bahis Operasyonu Kapsamında Yeni İsimler Soruşturuluyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis operasyonu hakkında düzenlediği basın toplantısında, soruşturmaya konu olan bahis verilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıklarını söyledi.

Hacıosmanoğlu yeni isimlerin soruşturma kapsamına alınabileceğini duyurdu.

"Teknik direktörler, antrenörler, tercüman, malzemeciler, sağlık çalışanı, menajer, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta geliyor" dedi.

TFF Başkanı, sürecin nasıl yürütüldüğünü de anlattı.

Bahis şirketlerinin Spor Toto Teşkilatı'ndan lisans aldığını, verilerini bu kurumla paylaştığını söyledi.

Spor Toto Teşkilatı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı.

Verilerin manipüle edilerek bakanlığa verilmiş olduğu iddialarını gerçek dışı bulduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Böyle olabilir mi! Lisansınızı iptal ederler" dedi.

Süper Lig; 1, 2 ve 3. Lig'de forma giyen veya şu an kulüpsüz olan toplam 1.022 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi.

Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler, cezaları süresince futbolla ilgili her türlü faaliyetten men ediliyor.

Teknik direktörler ve idarecilere hak mahrumiyeti verildiğinde ise bu kişiler kulübede veya soyunma odasında görev yapamıyor, resmi karşılaşmada stadyumlara da giremiyorlar.

Aynı soruşturmada Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ınsa tedbir kararları kaldırılmıştı.

İki oyuncu 11 Kasım'da kimlik bilgilerinin kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaleci Destanoğlu "Federasyonumuz bizimle iletişime geçmeden ismimizi paylaşarak, ismimizi lekeleme çabasına girmiş" demişti.

TFF başkanı, tedbir kararının kaldırılmasının aklanma anlamına gelmediğini savundu.

"Bize aklandı diye gelen bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Sevki yapılmayan 47 oyuncu var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor" dedi.

'Genç futbolcular için fırsat'

TFF başkanı, bu süreçte zarar görecek kulüpler ve futbolcular olduğunu belirttikten sonra deprem benzetmesi yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu bu operasyonların Türk futbolunda bir-iki yıl sıkıntı çekilmesine yol açabileceğine işaret etti.

"Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum, kurumsal ve kişisel menfaatleri bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete, dünyanın ve Avrupa'nın imrenerek izlediği bu harekete herkes destek olsun" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, binden fazla oyuncu hakkında hak mahrumiyeti kararı verilmesinin genç futbolcular için bir fırsat olduğunu söyledi.

Özellikle alt liglerin etkilendiğini söyleyen TFF Başkanı, "Her şeyin arkasında bir fırsat var. Alt liglerden birçok takımın oyuncusu gitti, gitti ama gençlerin önünü açmak lazım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de 20 Kasım'da kendi yürüttükleri cezai soruşturmaya dair bir açıklama yapmış ve önümüzdeki günlerde yeni bir operasyon sinyali vermişti.

Gürlek'e teşekkür eden Hacıosmanoğlu, "Onlar da titizlikle çalışıyorlar. Biz sportif olarak yargılıyoruz ama onlar da ceza yargılamasına derinleştirerek devam ediyorlar. Bana göre de devam etmesi lazım. Türk futboluna zarar veren unsurlar dışarı atılmalı" dedi ve ekledi:

"MASAK, HTS ve birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Üçüncü derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde... Akın akın geliyor Başsavcı."