TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Adaletli Futbol İçin Kararlıyız

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun kalite ve marka değerini artırmak için adaletli bir yönetim anlayışını benimsediklerini ve sporda dostluğu güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda adaletten taviz vermeyeceklerini ve adil bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedeflerinin Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biridir. Bu paydada buluşan herkesin görevi, sporu temiz ve adil bir ortamda geliştirmek, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olacağımıza söz verdik. Sporu kaosun değil, huzurun merkezi haline getirmek için ilkeli ve tarafsız bir yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık ve bu anlayıştan ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Mücadeleyi sahada yapalım, saha dışında dostluğu güçlendirelim"

Türk futbolunu kavgadan uzak, fair-play ruhu ile rekabet eden bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Hacıosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, milletimiz bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol bekliyor. Mücadeleyi sahada yapalım, saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı veya küme düşeni hep beraber alkışlayalım" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, son yıllarda sporda da devrim yaşadı"

Son yıllarda Türkiye'de sporda önemli gelişmeler yaşandığını belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Ülkemiz, her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiye'sinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Milli Takımla liderliği sonuna kadar kovalayacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağından emin olduğuna dikkat çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, "Milli takımımız 4 gün sonra Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek. 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Milli takımımızın direkt Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği sonuna kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır" cümlelerine yer verdi.

"Adaletten taviz vermeyeceğiz"

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda adaletin önemine bir kez daha değinerek, "Futbol sadece bir oyun değil, birliğin ve toplumsal barışın ifadesidir. Bu sevince gölge düşürecek her türlü olumsuzluğun karşısında olacağız. Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'na konuşmasının ardından 'Türk futboluna üstün hizmet ödülü' takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
