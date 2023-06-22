Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ibra edildi.

- TFF Başkanı Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ibra edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da sürüyor. Bir otelde yapılan genel kurulda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ibra edildi. Öte yandan, federasyonun 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi de kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.