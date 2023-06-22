TFF Başkanı Büyükekşi: Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir yıllık görev süresi boyunca verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan TFF'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe ile bir üst lige yükselen bütün takımları ve Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i ayrı ayrı kutladı.

Bu güzel oyunu daha da güzelleştirmek için mücadele eden futbol camiasının tüm fertlerine de ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Büyükekşi, "Sevinç ve mutluluk kadar üzüntü ve keder de hayatın içerisinde. Tarihin en büyük doğal afetlerinden birisini de yaşadığımız 6 Şubat depremi de hepimize çok büyük bir acı verdi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, futbol ailemizden de büyük kayıplar verdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Futbolun birleştirici gücüyle maddi ve manevi destek seferberliği ilan eden tüm kulüplerimizden de Allah razı olsun. Rabbim böyle acıları bizlere bir daha göstermesin." diye konuştu.

Geçen yıl haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra görevini en iyi şekilde yerine getirmek için söz verdiğini hatırlatan Büyükekşi, "Güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş, ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmayı taahhüt etmiştim. Değerli yönetim kurulu üyelerimizle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allah'a şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik." dedi.

Ardından Büyükekşi, TFF başkanlığında bir yıllık görev süresi içinde gerçekleştirdikleri projeleri video gösterisiyle katılımcılara izletti. (Sürecek)